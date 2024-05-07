Бійці ЗСУ захопили в полон групу окупантів

Зведений загін з трьох окремих бригад (58-ої мотопіхотної імені гетьмана Івана Виговського, президентської імені гетьмана Богдана Хмельницького, 762-ої охорони Державної спеціальної служби транспорту) та деяких інших підрозділів Збройних сил України понад місяць парирує «марні спроби московитів захопити маленьке село на Донеччині».

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» сьогодні розповіла служба зв’язків з громадськістю 58-ої бригади, оприлюднивши відповідне відео з коментарем:

«До Вашої уваги найяскравіші моменти бойової роботи за останні дні: знищення бронетехніки та живої сили противника, робота артилерії та екіпажів дронів, взяття в полон російських загарбників».

Досить великий ролик змонтовано з кадрів, відзнятих контрольними безпілотними літальними апаратами. Ближче до кінця показано тривалий ближній стрілецькій бій в якомусь ангарі, за підсумками якого з нього по черзі виходять четверо інтервентів з піднятими руками.