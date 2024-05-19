 

ЗСУ захопили в полон дев’ятьох десантників ЗС РФ

  1. 19.05.2024
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Бійці спеціального підрозділу Кракен Головного управління розвідки Міністерства оборони України взяли в полон дев’ятьох російських окупантів в районі прифронтового містечка Часів Яр на Покровському напрямку.

Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у своєму Телеграм-каналі та на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши відповідне відео, відзняте нашими захисниками.

У якомусь гаю інтервенти сидять на землі зі зв’язаними руками і замотаними на рівні очей головами жовтою та блакитною стрічками. За ними стоять двоє військовослужбовців з прапорами «Кракену». А за їх спинами — якась бойова броньована машина з білими хрестами.

При цьому полонені дружно передають привіт «рідній 98-ій». Якщо не помиляємося, це 98-а повітряно-десантна дивізія РФ, підрозділи якої дислокуються в Іванівській, Костромській і Ярославській областях. Принаймні, «гугл» не знає про існування 98-ої бригади РФ.

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