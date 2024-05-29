ЗСУ захопили в полон десятьох окупантів
Бійці Збройних сил України взяли в полон щонайменше десятьох російських окупантів, про що вони повідомили, відзнявши відповідне відео та виклавши його в інтернет.
Ми бачимо, як наші захисники з автоматами і скотчем відкрили двері в погріб, в якому сиділи беззбройні загарбники, але зі ще незв’язаними руками і незамотаними на рівні очей головами.
Полонені отримали наказ продовжувати сидіти на землі, але при цьому по одному по черзі підходити для зв’язування рук – вірогідно, їх незабаром мали транспортувати в тил.
Паралельно один з воїнів почав допитуватись у загарбників про їх ціль і мету прибуття в Україну… Але у відповідь почув блеяня ні про що…
— Зачем ты прибыл в Украину ?
Допрос пленных русских. pic.twitter.com/yUYqp165m4
— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 29, 2024
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