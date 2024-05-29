ЗСУ захопили в полон десятьох окупантів

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  1. 29.05.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон щонайменше десятьох російських окупантів, про що вони повідомили, відзнявши відповідне відео та виклавши його в інтернет.

Ми бачимо, як наші захисники з автоматами і скотчем відкрили двері в погріб, в якому сиділи беззбройні загарбники, але зі ще незв’язаними руками і незамотаними на рівні очей головами.

Полонені отримали наказ продовжувати сидіти на землі, але при цьому по одному по черзі підходити для зв’язування рук – вірогідно, їх незабаром мали транспортувати в тил.

Паралельно один з воїнів почав допитуватись у загарбників про їх ціль і мету прибуття в Україну… Але у відповідь почув блеяня ні про що…

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