ЗСУ захопили в полон декількох російських окупантів
Бійці ЗСУ продовжують поповнювати свій обмінний фонд, беручи до полону російських військових. Останнім часом це переважно мобілізовані.
На відео черговий полонений з 27-ої бригади ЗС РФ, йому 22 роки, сам з Володимирівської області. Потрапив до рук українських захисників учора, 7-го листопада.
На другому відео двоє полонених, яким дали води, надали медичну допомогу і навіть дозволили покурити.
На фото інший взятий у полон окупант.
Нагадаємо, вчора біля Сватово ЗСУ взяли у полон одразу 21-го окупанта, переважно мобілізованих з Москви і Московської області.
— Necro Mancer (@666_mancer) November 8, 2022
Пара пленных пополняшек 3го сорта:
— Закурить? Дайте ему сигарету кто-нибудь.
— Выпить?
— Женщину, последнее желание?https://t.co/rYfQkxhVKl #роа pic.twitter.com/iu7tXplQDg
— Necro Mancer (@666_mancer) November 8, 2022
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