 

ЗСУ захопили в полон декількох російських окупантів

  1. 08.11.2022
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Бійці ЗСУ продовжують поповнювати свій обмінний фонд, беручи до полону російських військових. Останнім часом це переважно мобілізовані.

На відео черговий полонений з 27-ої бригади ЗС РФ, йому 22 роки, сам з Володимирівської області. Потрапив до рук українських захисників учора, 7-го листопада.

На другому відео двоє полонених, яким дали води, надали медичну допомогу і навіть дозволили покурити.

На фото інший взятий у полон окупант.

Нагадаємо, вчора біля Сватово ЗСУ взяли у полон одразу 21-го окупанта, переважно мобілізованих з Москви і Московської області.

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