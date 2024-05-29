ЗСУ зачистили від окупантів кілька вулиць у Вовчанську

Бійцям Сил оборони вдалося зачистити від російських окупантів декілька вулиць в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області і закріпитися на них.

Про це сьогодні у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс. Щоправда, за його даними, це сталося ще у попередні дні:

«Варто відмітити, що фронт ще не »устаканився», тому ми маємо більше простору для маневру в контрнаступальних діях».

Разом з тим Алекс відмітив, що великою проблемою для наших захисників на цьому напрямку є ворожа авіація (керовані бомби) та ударні безпілотні літальні апарати «Ланцет», які полюють за нашою артилерією.