 

ЗСУ заблокували окупантів у Красногорівці

  1. 09.05.2024
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За минулий день бійці Сил оборони ліквідували близько тридцяти (великий взвод) російських загарбників в районі частково окупованого, але нескореного містечка Красногорівка західніше Донецька.

При цьому штурмовики противника, які прорвалися на територію вогнетривкого (цегельного) заводу (на мапі позначений червоним квадратиком), заблоковані там бійцями 59-ої окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка. Інтервенти начебто не отримують поповнення боєприпасів.

Принаймні про це заявив речник оперативно-стратегічного угрупування Хортиця Назар Волошин, однак, зізнаємося, повірити у це складно.

Принаймні, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» не фіксує оточення окупантів на вогнетривкому заводі. До того ж, без поповнення боєприпасів інтервенти були б швидко знищені.

Також не зрозумілі слова Назара Волошина на кшталт: «Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку, і околиці населеного пункту».

І хоча він визнає перебування ворога на вогнетривкому заводі, він ніяк не прокоментував нещодавній прорив агресора у північно-східну частину Красногорівки, що може призвести до оточення наших захисників у місті.

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