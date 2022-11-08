 

ЗСУ з повітря знищили російський танк

  1. 08.11.2022
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Бійці 92-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України імені Кошового отамана Івана Сірка завдають втрат російським окупантам, в тому числі, силами власної «авіації».

Про це пресслужба підрозділу повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», оприлюднивши підтверджуюче відео.

Ролик знято з безпілотних літальних апаратів, оператори яких знаходили захованих  (сплячих?) в ямах та щілинах на землі інтервентів та скидали на них ВОГи (25-міліметрові заряди підствольних чи автоматичних станкових гранатометів з прикріпленими «хвостами» для стабільності польоту).

Показано чотири влучних скиди. Але ВОГ – граната не потужна, швидше за все, її розрив завдає ворогу осколкових поранень.

А от на другому відео, оприлюдненому нардепом і волонтером Юрієм Мисягіним інший більш потужний дрон ЗСУ знищує, або, як мінімум, відучтно ушкоджує танк загарбників, влучно скинувши на нього дві кумулятивні гранати.

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redtram
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