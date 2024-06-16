ЗСУ взяли в полон велику групу окупантів

Бійці Сил оборони взяли в полон, судячи з усього, значну кількість російських окупантів на одному з двох самих північних напрямків. Принаймні, про це з певною інтригою повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Так, у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 15:48 він написав буквально наступне: «О, сьогодні непогано поповнився обмінний фонд на Харківщині!». Але, на жаль, не вказав точної цифри.

Окрім того, не ясно, яка саме ділянка фронту мається на увазі – нещодавно відкрита ворогом прикордонна на півночі Харківщини чи на Куп’янському (Сватівському) напрямку.