 

ЗСУ взяли в полон велику групу окупантів

  1. 16.06.2024
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Бійці Сил оборони взяли в полон, судячи з усього, значну кількість російських окупантів на одному з двох самих північних напрямків. Принаймні, про це з певною інтригою повідомив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.

Так, у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» о 15:48 він написав буквально наступне: «О, сьогодні непогано поповнився обмінний фонд на Харківщині!». Але, на жаль, не вказав точної цифри.

Окрім того, не ясно, яка саме ділянка фронту мається на увазі – нещодавно відкрита ворогом прикордонна на півночі Харківщини чи на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

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