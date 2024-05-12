ЗСУ взяли в полон окупантів в районі Вовчанська

Бійці Збройних сил України взяли в полон двох російських окупантів в районі маленького містечка Вовчанськ на півночі Харківської області. Наші захисники оприлюднили відповідну фотографію з коментарем: «Харків вони не візьмуть, адже Харків з березня 2022 року — залізобетон!»

Полонені сидять у підвалі зі зв’язаними перед собою руками і замотаними на рівні очей головами. Пораненому надана медична допомога…

Тим часом командир 125-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ генерал-лейтенант Артур Горбенко оприлюднив заяву на сторінці підрозділу у «Фейсбуці», в якій назвав «абсолютно неправдивою інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів».

Разом з тим він визнав окупацію деяких сіл: «Населені пункти, в які зайшов ворог, знаходилися у постійній «сірій зоні», а тому успіх противника є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат в техніці і живій силі».

Цікаво було б дізнатися, чому фортифікаційні споруди в цьому районі побудовані аж в 10-15 кілометрах від лінії фронту, чим в сіру зону відрізані десятки сіл і містечок? То й же Вовчанськ, для прикладу. І якщо об’єктивно саме так має бути, чому з цих населених пунктів не була проведена завчасна евакуація цивільного населення?