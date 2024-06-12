 

ЗСУ взяли в полон окупантів на півночі Харківщини

  1. 12.06.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон кількох російських загарбників в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Вовчанськ, Харківський напрямок. Маємо позитивні результати, також маємо полонених орків».

Один з них встиг провоювати («прослужити царю», як зазначив «ШО НА ФРОНТІ?») лише вісімнадцять годин, але головне, що йому пощастило залишитися живим.

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