ЗСУ взяли в полон окупантів на півночі Харківщини

Бійці Збройних сил України взяли в полон кількох російських загарбників в частково окупованому прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «Вовчанськ, Харківський напрямок. Маємо позитивні результати, також маємо полонених орків».

Один з них встиг провоювати («прослужити царю», як зазначив «ШО НА ФРОНТІ?») лише вісімнадцять годин, але головне, що йому пощастило залишитися живим.