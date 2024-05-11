 

ЗСУ взяли в полон окупантів на Куп’янському напрямку

  1. 12.05.2024
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Насправді у цій інформації одразу три важливі новини. Почнемо з того, що принаймні бійці другого батальйону третьої штурмової бригади Збройних сил України воюють вже на Куп’янському (Сватівському) напрямку.

Принаймні служба зв’язків з громадськістю бригади сьогодні у своєму Телеграм-каналі повідомила, що вищевказані герої ліквідували 28 інтервентів (взвод), які штурмували наші позиції біля окупованого прифронтового села Райгородка (на мапі позначене синім значком) Луганської області. Це друга новина.

А третя полягає в тому, що в цьому бою наші захисники взяли в полон двох загарбників: Івана Миколайовича Семенова з Орла і В’ячеслава Володимировича Гусєва з Володимирської області. Кажуть, що вони мобілізовані примусово…

Нагадаємо, нещодавно третя штурмова воювала на Авдіївському напрямку. До цього вибила інтервентів з сусідньої Красногорівки (на жаль, зараз ворог вже захопив половину містечка). А ще раніше бригада 2-3 місяці перебувала на відновленні після року наступальних боїв під Бахмутом.

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