ЗСУ взяли в полон окупантів на Харківщині

Бійці Сил оборони відбили у російських окупантів деякі позиції у північному прикордонні Харківської області (район Вовчанська) та взяли там в полон кількох загарбників.

Про це сьогодні в телеефірі розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Втім, він не назвав конкретних географічних локацій, кількість полонених та час, коли це сталося. Тому, можливо, про це вже повідомлялося раніше.

Також Юрій Федоренко стверджує, що агресору не вдалося виконати поставлене завдання на цій ділянці фронту, однак ми точно знаємо, що в цілому ворог продовжує повільно просуватися вперед…