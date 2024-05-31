 

ЗСУ взяли в полон окупантів на Донеччині

  1. 01.06.2024
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Бійці восьмого окремого гірсько-штурмового батальйону десятої бригади Збройних сил України взяли в полон у Донецькій області двох російських загарбників, які виявилися нашими співгромадянами з окупованої частини Луганщини.

Про це служба зв’язків з громадськістю батальйону вчора повідомила у своєму Телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео з допитом інтервентів, відзняте нашими захисниками.

Владислав Зимбіцький та Вадим Білик українською мовою (з акцентом, але цілком зрозумілою) просять пробачення за зраду та закликають українців донатити на дрони-камікадзе для Сил оборони.

Тим часом Служба безпеки України заявила, що її слідчі вже повідомили підозру цим полоненим.

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