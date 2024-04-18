 

ЗСУ взяли в полон окупантів на Донеччині

  1. 19.04.2024
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Бійці Збройних сил України не лише розбили штурмову групу російських загарбників, які атакували містечко Часів Яр, розташоване західніше раніше окупованого Бахмута, але й взяли в полон кількох інтервентів.

Про це повідомив наш захисник і блогер, який воює на цій ділянці фронту і веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?»: «На околицях населеного пункту Часів Яр, розібрали орків. Маємо полонених». Точна кількість не вказана.

У свою чергу, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку широкомасштабного вторгнення (за період з 24 лютого 2022 року по 18 квітня 2024-го) агресор втратив 456960 чоловік, у тому числі за вчора 910. Очевидно, мова йде за ліквідованих, поранених та полонених.

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