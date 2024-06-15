ЗСУ взяли в полон окупантів на Авдіївському напрямку

Бійці Сил оборони минулої доби на Покровському (раніше Авдіївському) напрямку взяли в полон кількох російських окупантів.

Про це без подробиць в оперативному зведенні станом на 22:00 чотирнадцятого червня, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Також за вказаний час на цій ділянці фронту загарбники втратили 263 інтервенти ліквідованими і пораненими. Це наслідки безперервних ворожих штурмів:

«Впродовж дня агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського. Загалом. 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень тривають».