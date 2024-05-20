ЗСУ взяли в полон окупантів біля Часового Яру

Російські загарбники «нещодавно» і «незначно», але підтверджено просунулися в районі прифронтового містечка Часів Яр на захід від раніше окупованого Бахмута (Краматорський напрямок).

Про це в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, не зовсім зрозуміло з точки зору географії та часу заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак вітчизняний авторитетний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» в останній раз змінював лінію фронту в цьому районі ще п’ятнадцятого травня. Після цього було вже три оновлення, у тому числі за підсумками дев’ятнадцятого травня, але біля Часового Яру «DeepState» змін не фіксував.

А блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав:

«На Бахмутському напрямку все +- нормально, як мінімум зараз. Через канал (Сіверсьткий Донець – Донбас) орки не перелізли, в Часів Яр теж. Успішно обнуляємо їх всіма можливими вогневими засобами та беремо в полон».