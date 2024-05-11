 

ЗСУ взяли в полон окупантів біля Часового Яру

  1. 11.05.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон двох російських окупантів на околиці містечка Часів Яр. Про це без подробиць повідомив наш захисник, який воює на цій ділянці фронту і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон».

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» змін лінії фронту на цій ділянці за підсумками десятого травня не зафіксував.

А у зведенні за минулу добу, оприлюдненому в Телеграм-каналі, «DeepState» серед іншого, написав:

«Бахмутський відтинок — противник хоче витіснити Сили Оборони з Іванівського, бої тривають. Кацап намагається зайти в Часів Яр, але успіху немає. Крім того, очікується, що в бій введуть механізовані частини, які по ночах перекидалися в район Бахмута. Були бої біля Кліщіївки, ситуація уточнюється».

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