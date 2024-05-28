ЗСУ взяли в полон кількох російських військових

Бійці третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України взяли в полон велику кількість російських окупантів. Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у своєму Телеграм-каналі сьогодні о сімнадцятій годині.

Точна кількість полонених не вказана, натомість показане інтерв’ю з одним з них – 59-річним Ігорем Сергійовичем, колишнім майстром спорту. Решту полонених наші захисники обіцяють показати згодом.

В коментарі також розповідається про знищення штурмової групи загарбників, щасливчики з якої і потрапили в полон. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як саме:

«…Єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію. Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Сподівався, що його підрозділ повернеться за тілами загиблих, але ніхто не прийшов…».