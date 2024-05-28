ЗСУ взяли в полон кількох російських військових
Бійці третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України взяли в полон велику кількість російських окупантів. Про це служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у своєму Телеграм-каналі сьогодні о сімнадцятій годині.
Точна кількість полонених не вказана, натомість показане інтерв’ю з одним з них – 59-річним Ігорем Сергійовичем, колишнім майстром спорту. Решту полонених наші захисники обіцяють показати згодом.
В коментарі також розповідається про знищення штурмової групи загарбників, щасливчики з якої і потрапили в полон. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як саме:
«…Єдиний, хто вижив і повернувся на свою позицію. Півтори доби провів в окопі з трупами, шукаючи воду. Сподівався, що його підрозділ повернеться за тілами загиблих, але ніхто не прийшов…».
59летний Игорь Сергеевич из своей группы «штурмовиков» остался один, без воды ползал по трупам, пока его не взяли в пленhttps://t.co/GG1EOCfHeH pic.twitter.com/vuF8eEJH6h
— Necro Mancer (@666_mancer) May 28, 2024
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