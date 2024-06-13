ЗСУ взяли в полон групу російських загарбників

На Лиманському (Кремінському) напрямку бійці Сил оборони взяли в полон кількох російських окупантів з числа професійних добре підготовлених і оснащених військових.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман):

«Взяли декілька не лоховських полонених орків з напрямку Кремінної».

Оскільки загарбники зазвичай кидають в першу чергу на передову погано підготовлених і оснащених мобілізованих (в якості «м’яса»), більшість полонених належить саме до їх числа.

Але цього разу в полон потрапили, фахівці, яких зазвичай бережуть для важливих завдань…