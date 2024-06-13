 

ЗСУ взяли в полон групу російських загарбників

  1. 14.06.2024
  2. Рубрика:

На Лиманському (Кремінському) напрямку бійці Сил оборони взяли в полон кількох російських окупантів з числа професійних добре підготовлених і оснащених військових.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман):

«Взяли декілька не лоховських полонених орків з напрямку Кремінної».

Оскільки загарбники зазвичай кидають в першу чергу на передову погано підготовлених і оснащених мобілізованих (в якості «м’яса»), більшість полонених належить саме до їх числа.

Але цього разу в полон потрапили, фахівці, яких зазвичай бережуть для важливих завдань…

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

«Реал» проиграл «Ювентусу» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов: видео

12.04.2018 - 00:05
Таких невероятных четвертьфиналов в Лиге чемпионов еще не было! Туринский «Ювентус» после проигрыша 0:3 «Реалу» на домашней арене сегодня за малым не сотворил чудо в ответном поединке. Итальянцы к 90-ой ...
читать

Кот пытается найти мышь, зависшую у него над головой (видео)

17.11.2015
Коты, в отличии от собак, ...
читать

Рецепт маринования шашлыка из свинины

01.11.2015
Маринуем Шашлык из свинины. ...
читать

«Украину пытаются загнать в имперское стойло», — Порошенко. Видео

20.11.2016
Президент по случаю Дня достоинства и ...
читать