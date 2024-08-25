 

ЗСУ взяли в полон групу російських військових з офіцером

  1. 25.08.2024
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Бійці 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України взяли в полон шістьох російських окупантів. Про це сьогодні служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у своєму Телеграм-каналі: «FreeAzov. Продовжуємо поповнювати обмінний фонд».

Оприлюднені два ролика з полоненими. На першому пара солдатів з окремих 200-ої мотострілецької і 810-ої морської піхоти бригад РФ: Юрій Євгенійович Захаров (точно не строковик) і Юрій Юрійович Алмаєв (вірогідно, теж не строковик).

На другому ще четверо загарбників з 200-ої ОМСБр: молодший лейтенант командир другого взводу третьої роти третього батальйону «Печенга» Василь Михайлович Обертас і три рядові контрактники — Владислав Володимирович Тімофєєв, Олександр Олександрович Горшков і Дмитро Анатолійович Кошкін.

Усі з вільними руками і відкритими обличчями чітко представляються та просять Путіна обміняти їх на бійців «Азову» та інших захисників Маріуполя.

З попередніх новин відомо, що 225-ой ОШБ ЗСУ воює у Курській області РФ.

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