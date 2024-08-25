ЗСУ взяли в полон групу російських військових з офіцером
Бійці 225-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України взяли в полон шістьох російських окупантів. Про це сьогодні служба зв’язків з громадськістю підрозділу повідомила у своєму Телеграм-каналі: «FreeAzov. Продовжуємо поповнювати обмінний фонд».
Оприлюднені два ролика з полоненими. На першому пара солдатів з окремих 200-ої мотострілецької і 810-ої морської піхоти бригад РФ: Юрій Євгенійович Захаров (точно не строковик) і Юрій Юрійович Алмаєв (вірогідно, теж не строковик).
На другому ще четверо загарбників з 200-ої ОМСБр: молодший лейтенант командир другого взводу третьої роти третього батальйону «Печенга» Василь Михайлович Обертас і три рядові контрактники — Владислав Володимирович Тімофєєв, Олександр Олександрович Горшков і Дмитро Анатолійович Кошкін.
Усі з вільними руками і відкритими обличчями чітко представляються та просять Путіна обміняти їх на бійців «Азову» та інших захисників Маріуполя.
З попередніх новин відомо, що 225-ой ОШБ ЗСУ воює у Курській області РФ.
КурНР, очередные пополняшки из #200омсбр и #810обрмпhttps://t.co/VT1aFZpISq #всрф #потерьнет #Захаров #Алмаев #Тимофеев #Горшков #Кошкин #Абертас pic.twitter.com/F9gXe1dbY1
— Necro Mancer (@666_mancer) August 25, 2024
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