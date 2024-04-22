 

ЗСУ взяли в полон групу російських окупантів

  1. 23.04.2024
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Бійці Сил оборони захопили в полон двох російських окупантів з першого батальйону 102-го мотострілецького полку (дислокується в селищі Персіановський Ростовської області) 150 дивізії (штаб в місті Новочеркаськ Ростовської області).

Про це повідомив Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ», оприлюднивши відповідне відео, відзняте нашими захисниками, з лаконічним коментарем: «Айдар» слів на вітер не кидає!».

Очевидно, інтервентів взяли в полон бійці 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка зараз воює на Бахмутському напрямку.

На ролику загарбники представилися і визнали силу «Айдара». Перший — Владислав Владиславович Малярович 2001 року народження зі станиці Новотиторівська Красндарського краю. Другий – уродженець Астрахані — назвав своє ім’я і прізвище нерозбірливо, але по батькові він Павлович.

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