ЗСУ взяли в полон групу окупантів на Харківщині

Вчора блогерами з числа українських захисників повідомлялося, що в районі прикордонного частково окупованого містечка Вовчанськ на півночі Харківської області бійці Сил оборони взяли в полон шістдесят російських інтервентів.

Згодом цю рекордну цифру (як для однієї доби на відносно невеликій ділянці фронту) підтвердили офіційні речники оперативно-стратегічного угрупування Хортиця.

І ось сьогодні вранці (о 8:22) у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» її збільшив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс:

«Полонених під Вовчанськом за вчора вже трішки більше, ніж шістдесят тушок. Динаміка у місті покращилась, по радіоперехопленнях орки скиглять».