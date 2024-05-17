 

ЗСУ взяли в полон дев’ятьох російських окупантів

  1. 17.05.2024
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Бійці Збройних сил України взяли в полон одразу дев’ять російських окупантів у північному прикордонні Харківської області (район Вовчанська).

Про це повідомив наш захисник, який веде Телеграм-канал «Позивний ТЕХНІК», оприлюднивши відповідну фотографію з полоненими, «запакованими» для відправки в тил.

Інтервенти сидять і стоять у вантажному відділенні мікроавтобуса зі зв’язаними перед собою руками і замотаними на рівні очей головами. Пораненим надано першу медичну допомогу.

Зазначимо, що з початком наступу 3 травня на півночі Харківської області бійці Сил оборони України чи не щодня беруть в полон декілька загарбників.

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