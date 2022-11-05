ЗСУ взяли в оточення російський підрозділ 752-го полку

У російських загарбників множаться проблеми на передовій. Військовослужбовець 752-го полку РФ, який діє на Донецькому напрямку, розповів своїй дружині (на аудіо голос жінки, хоч і схожий на чоловічий) про нелюдське ставлення командирів до загиблих.

Про це йдеться в черговому перехопленні, поширеному ГУР Міноборони України.

За словами загарбника, їх кинули в район Кремінної (це Луганська область, біля з кордоном Донецької).

Там ЗСУ їх здорово роздавбали — прийшлося відступати. Прочому, з 36 (чи 37) вийшли з оточення лише 16, а решта 20 загинули. Більше того, їх тіла забирати не дозволяють — очевидно, щоб держава не сплачувала рідним за загибель…