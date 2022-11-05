 

ЗСУ взяли в оточення російський підрозділ 752-го полку

  1. 05.11.2022
  2. Рубрика:

У російських загарбників множаться проблеми на передовій. Військовослужбовець 752-го полку РФ, який діє на Донецькому напрямку, розповів своїй дружині (на аудіо голос жінки, хоч і схожий на чоловічий) про нелюдське ставлення командирів до загиблих.

Про це йдеться в черговому перехопленні, поширеному ГУР Міноборони України.

За словами загарбника, їх кинули в район Кремінної (це Луганська область, біля з кордоном Донецької).

Там ЗСУ їх здорово роздавбали — прийшлося відступати. Прочому, з 36 (чи 37) вийшли з оточення лише 16, а решта 20 загинули. Більше того, їх тіла забирати не дозволяють — очевидно, щоб держава не сплачувала рідним за загибель…

Подпишитесь на новости
 
redtram
РедТрэм Обменный

Коментарі (0)

Video >>

В Киеве возле Кабмина задержан мужчина с карабином: появилось видео

19.06.2018 - 20:18
Сегодня в Киеве полиция задержала весьма странного персонажа. Из такси возле Кабмина днем вышел мужчина в амуниции и с маской на лице. В руках у него был предмет похожий на ...
читать

Во Львове сняли на видео, как на остановке парочка занималась любовью

08.08.2017
Секс на остановке устроили пациент ...
читать

ВСУ уничтожили блиндаж террористов: опубликовано видео

27.07.2018
Фронтовой волонтер и блогер «Serg ...
читать

Фітнес-інструктор Марія розповіла про користь шоколаду

19.07.2016
11 липня у світі відзначають ...
читать