 

ЗСУ взяли в оточення окупантів у Вовчанську

  1. 15.06.2024
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Російські окупанти вже дві доби поспіль перебувають в повному щільному оточенні бійцями Сил оборони на території Агрегатного заводу у прикордонному містечку Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це о 8:11 з посиланням на рашистських «воєнкорів» повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний», вказуючи, що Збройні сили України активно добивають інтервентів:

«Підрозділи рф намагаються деблокувати своїх на Агрегатному заводі, але всі спроби провалюються. Російський гарнізон на заводі постійно зазнає ударів українських авіабомб та артилерії. Кількість поранених та вбитих на заводі зростає. Підвезення медикаментів та боєприпасів неможливе».

На мапі авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState» агрегатний завод (ми його обвели червоним прямокутником) відділений від основної окупованої території широкою ділянкою сірої зони активних боїв.

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