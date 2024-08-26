ЗСУ взяли під контроль значні нові території Курщини

Ситуація на фронті в Курській області РФ стає все сильніше подібною до позиційної війни – російським фашистам в принципі вдалося стабілізувати ситуацію. Тепер у Збройних сил України немає можливостей для маневрів, а тому карколомні просування залишилися в минулому.

Попри це за останній тиждень Сили оборони все-таки взяли під контроль 167,47 квадратних кілометри. Щоправда, за цей же час загарбники відбили 17,74 км². Тобто, чистий приріст контрольованих територій склав майже півтори сотні км².

Про це повідомляють західні OSINT-дослідники, дивись їх мапу. Звільнені від путінського режиму за тиждень ділянки забарвлені жовтим кольором. Втрачені – блакитним. Останні знаходяться в сірій зоні активних боїв, позначеній бузковим кольором, і вона дуже велика – 724,28 км². Потенційно частина цих земель ще може бути взята під контроль ЗСУ.

Також чисто теоретично, на перший погляд, «легкою здобиччю» ЗСУ має стати й Глушківський район, оточений Силами оборони з заходу, півдня і сходу, а з півночі – річкою Сейм, на якій ушкоджені чи знищені всі мости.

Однак його русло досить мілке й вузьке, щоб ворог міг відносно легко здійснювати логістику через неї, наприклад, через численні легко встановлювані короткі понтонні мости.