 

ЗСУ взяли під контроль нові території на Херсонщині

  1. 29.04.2024
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На Херсонському напрямку минулої доби російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районі частково звільненого, але ущент знищеного села Кринки на лівому (окупованому) березі Дніпра у Херсонській області.

Повідомивши про це в ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав, чим саме завершилися ворожі атаки, але зазначив:

«На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра».

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» підтвердив заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про звільнення острову Нестрига в гирлі Дніпра.

На своїй карті «DeepState» забарвив Нестригу блакитним кольором. Раніше він був білим, як і сусідні острови, що означає нічийність.

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