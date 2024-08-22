ЗСУ взяли під контроль нові населені пункти на Курщині

Бійці Збройних сил України значно розширили зону впевненого контролю на території Курської області РФ. Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карт за підсумками минулої доби та двадцятого серпня. На першій ми синіми стрілками вказали основні ділянки, які наші захисники взяли під контроль.

При цьому на актуальній мапі вперше в зону впевненого контролю ЗСУ потрапили наступні населені пункти (рух по мапі з південного заходу на південний схід): 10-ий Октябрь, Краснооктябрьське (частково), Кореневе (частково), Матвєєвка, Новоіванівка, Никольський, Зазулєвка.

Однак потрібно зважати, що ці досягнення мали місце переважно в сірій зоні активних боїв. А загальна площа бойових дій практично не змінилася. Зміщення сірої зони у бік ворога ми позначили блакитними стрілочками, а в наш – рожевими.