ЗСУ взяли під контроль Кореневе на Курщині

Бійці Збройних сил України взяли під контроль населений пункт Кореневе в Курській області, — про це сьогодні після обіду повідомляють численні новинні Телеграм-каналі і військові блогери. Дивись їх мапу.

Але на ній чітко видно, що мова йде не за селище, яке є районним центром, а за поруч розташоване однойменне село. На карті звільнена територія забарвлена блакитним кольором, а білими стрілками вказані напрямки наших ударів.

Також різні джерела (у тому числі рашистські «воєнкори») пишуть, що ЗСУ остаточно взяли під контроль Краснооктябрське, а наші танки були помічені в сусідній Комаровці.

«Таким чином сухопутне сполучення з південним берегом річки Сейм в Глушківському районі Курщини повністю перерізане. Вийти звідти кацапські підрозділи тепер можуть або по понтонних переправах, або перепливши річку».

Однак тут явно завищене значення Краснооктябрського в логістиці окупантів у Глушківському районі. До того ж це село ще раніше було частково під контролем ЗСУ, повний контроль ситуацію кардинально не змінює.

Стосовно Комаровки завчасно також тішитися не варто – раніше нашим передовим загонам і ДРГ вдавалося прориватися в різні населені пункти на Курщині, в яких ми згодом не змогли закріпитися. Так що треба почекати.