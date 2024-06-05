 

ЗСУ втопили кілька човнів з інтервентами на Херсонщині

  1. 05.06.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони за 22 з половиною години четвертого червня відбили два штурми російських окупантів в районі частково звільненого, але ущент зруйнованого села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це, серед іншого, в останньому на момент написання цих рядків зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», розповів пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 6:25 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» написав наступне:

«Орки досі лізуть до наших позицій на лівому березі (Дніпра), також застосовують легкі моторні човни. Завдяки ним дуже добре маневрують та закріплюються на дні річки».

Тобто наші захисники втопили кілька ворожих човнів разом з інтервентами.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Bugatti создала велосипед стоимостью 39 тысяч долларов: видео

25.03.2017 - 15:16
Компания Bugatti создала при участии немецкой фирмы PG сверхлегкий велосипед, состоящий на 95% из углепластика. Всего будет выпущено 667 экземпляров стоимостью 39 тысяч долларов каждый. Велосипед PG Bugatti весит всего ...
читать

Украинские пограничники словили 14 контрабандистов в гидрокостюмах: видео

25.03.2017
Утром 25 марта сотрудники Мукачевского ...
читать

Франция одолела Перу и вышла в 1/8 финала ЧМ: видео

21.06.2018
ЧМ-2018. Матч №22 Группа С. ...
читать

У Одессы произошло редчайшее метеоявление: видео

25.03.2017
Днем 25 марта в Черном ...
читать