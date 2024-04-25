ЗСУ влаштували «тотальний геноцид» окупантам на лівобережжі Херснщини
Сили оборони влаштували «тотальний геноцид» артилерії російських окупантів в їх ближньому тилу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. При цьому наші захисники використовують не лише вже звичні для останнього часу дрони-камікадзе, але й власну артилерію і навіть керовані авіаційні бомби.
Принаймні про це сьогодні о 13:25 у своєму Телеграм-каналі «Офіцер» заявив блогер і лейтенант Збройних сил України з позивним Алекс.
У свою чергу, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов у сьогоднішньому зведенні за минулу добу про дану ділянку фронту заявив наступне:
«На Херсонському напрямку противник намагається вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив чотири безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку».
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