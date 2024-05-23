 

ЗСУ відвоювали території біля Часового Яру, – ISW

  1. 23.05.2024
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Бійці Збройних сил України «нещодавно» відвоювали територію поблизу нескореного містечка Часів Яр (західніше окупованого Бахмута) на Краматорському напрямку.

Принаймні про це без подробиць в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, заявили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Інформація викликає подив, адже за достовірними даними, російські окупанти з великими втратами, але просувалися в районі Часового Яру і позавчора, і вчора, про що ми розповімо трошки згодом.

Тим часом, рашистські «воєнкори» пояснюють свої великі втрати і неспівставні з ними успіхи під Часовим Яром участю в боях французських, шведських і американських військових частин з власною бронетехнікою і артилерією.

Зрозуміло, що достовірним з цього може бути, на жаль, лише використання Силами оборони західного озброєння… Але дивує, що в Росії навіть не бояться виглядати відвертими брехунами.

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