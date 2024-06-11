 

ЗСУ відтіснили російських окупантів в селі Кліщіївка

  1. 11.06.2024
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На Краматорському напрямку бійці Збройних сил України відтіснили російських окупантів в селі Кліщіївка (розташоване південніше окупованого раніше Бахмута), а також північніше населеного пункту.

Це зафіксував авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карт за дев’яте та десяте червня.

На останньому ми умовно синіми стрілочками позначили дві ділянки, які раніше впевнено контролювалися загарбниками, але тепер перейшли в сіру зону. У тому числі інтервенти відступили з домінуючої висоти північніше Кліщіївки.

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