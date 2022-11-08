 

ЗСУ відсунули окупантів на Миколаївщині

  1. 08.11.2022
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Голова Миколаївської ОВА Кім натякає на швидке визволення Снігурівки. Про це пише телеграм-канал «Х.вий Херсон».

«РЕАЛ» не бачив, де Кім натякає на Снігурівку, а ось натяк на те, що щось важливе відбулося на Каховській ГЕС, в нього є. 

Тим часом, так звані військові кореспонденти (вільні пропагандисти) РФ теж скаржаться, що їх уже вибили звідти (зі Снігурівки). Проте Генштаб ЗСУ поки що цю інформацію не підтвердив.

У свою чергу, гауляйтер Херсонщини Стремоусів заявив на своєму каналі, що ЗСУ вдалося закріпитися на північній околиці Снігурівки і там зараз триває бій.

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