ЗСУ відступили, щоб уникнути оточення на Покровському напрямку

Збройні сили України уникнули оточення на східному березі річки Вовча і розташованих на ній водойм на Покровському напрямку, відступивши на її лівий берег. При цьому російські окупанти захопили ключове в цьому районі село Птиче.

Про це в сьогоднішньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, серед іншого, повідомили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), у тому числі, з посиланням на Зборойні сили України:

«Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, визнав 22 серпня, що російський наступ спонукав українські сили до відступу, щоб вирівняти фронт і зберегти життя українського особового складу».

Тим часом авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState» не зовсім згоден з ISW. За його даними, ворог впевнено контролює більшість території Птичого, але все-таки не все село. А значна ділянка на східному березі Вовчої – від Яснобродівки до Карлівки все ще перебуває в сірій зоні.

Втім, загальну картину це принципово не змінює – головне, що у ЗСУ залишається можливість відступу на західний берег Вовчої.

Дивись скриншот карти «DeepState» за 22 серпня, на якому він червоно-коричневими штриховкою і пунктиром позначив втрачені території, на яких за вчора закріпилися загарбники. Також ми червоними стрілками вказали місця розширення чірої зони в наш бік.