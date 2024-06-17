ЗСУ відновили свої позиції в Іванівському

За перші шістнадцять годин сімнадцятого червня на Краматорському (раніше Бахмутському) напрямку російські окупанти провели чотири атаки в районах Григорівки, Кліщіївки та Нового (мікрорайон Часового Яру). Дві з них продовжувалися станом на 17:00.

Повідомивши про це в останній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», пресцентр Генерального штабу Збройних сил України не вказав, чим саме вони закінчилися.

Тим часом наш захисник, який воює в Часовому Ярі і веде Телеграм-канал «Бахмутський Демон», сьогодні лаконічно написав: «Рубілово».

А блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) о 17:53 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив, що наші захисники начебто досі утримують позиції в Іванівському:

«Іванівське зараз — найскладніша ділянка на Бахмутському напрямку, нашим хлопцям доводиться проходити пекельний шлях до своїх позицій. Ворог робить усе, щоб забрати їх під свій контроль, але успіхів немає».

За даними авторитетного вітчизняного укладача фронтових мап і військового експерта «DeepState», Іванівське було остаточно окуповане десятого червня.