 

ЗСУ відкинули загарбників на півночі Харківщини

  1. 29.08.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони відкинули російських окупантів у прикордонні на півночі Харківської області.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Так, у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він розповів: «Сьогодні наші хлопці досить успішно відпрацювали на Харківському напрямку, відтіснивши з позиції до роти орків».

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі закриті.

Video >>

В США с беспилотника сделали видео замерзшего Атлантического океана

08.01.2018 - 12:04
Житель Массачусетса Райан Кэнди опубликовал довольно редкое видео. При помощи дрона он заснял замерзший Атлантический океан вблизи Бостона. Отметим, этот штат в Новой Англии находится на широте севера Португалии, испанской ...
читать

Продвижение в серой зоне: флаг Украины стал ближе к Первомайску. Видео

28.05.2017
В течение первых 18 часов ...
читать

В Днепропетровске снесли памятник Петровскому и «приговорили» бюст Калинина (видео)

30.01.2016
В Днепропетровске примерно в девять ...
читать

Тату как искусство: потрясающе разрисованные девушки

15.11.2016
Вопреки бытующему мнению о том, ...
читать