ЗСУ відкинули загарбників на півночі Харківщини

Бійці Сил оборони відкинули російських окупантів у прикордонні на півночі Харківської області.

Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман).

Так, у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він розповів: «Сьогодні наші хлопці досить успішно відпрацювали на Харківському напрямку, відтіснивши з позиції до роти орків».

Тим часом пресцентр Генерального штабу Збройних сил України в останній оперативній інформації, оприлюдненій на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Харківському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців».