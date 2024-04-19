 

ЗСУ відкинули росіян під Часовим Яром

  1. 20.04.2024
  2. Рубрика:

У п’ятницю, 19 квітня, бійці Сил оборони знищили щонайменше дві штурмові бронегрупи з десантом російських окупантів біля Іванівського, що неподалік від Часового Яру. Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» об 11:30 він написав: «Сьогодні орки продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Знищено БТР та БМП, наразі просувань не мають, успішно знищуємо їх піхоту. Ситуація в населеному пункті Іванівське залишається напруженою».

А вже о 17:11 Станіслав Бунятов лаконічно доповнив: «Спалили ще дві БМП з піхотою на Бахмутському напрямку».

Звертаємо увагу також на те, що у першому повідомленні Осман фактично заперечив інформацію свого побратима, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», про просування загарбників в районі Часового Яру.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Взрывы в метро Санкт-Петербурга: много погибших (видео)

03.04.2017 - 15:43
Во время серии взрывов сразу на нескольких станциях метро Санкт-Петербурга много погибших и раненых. В частности, в результате взрыва на станции «Технологический институт» погибли минимум 5 человек, еще 50 ранены. ...
читать

Боец ВСУ одним выстрелом подбил танк террористов (видео)

12.04.2016
Некто под именем Николай Колесник, ...
читать

Интернет взорвало видео, как Песков матом переводит высказывание Лаврова

31.12.2016
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков показал, ...
читать

Крупнейший небоскреб Дубая окутан дымом: видео

02.04.2017
Вблизи самого высокого в мире ...
читать