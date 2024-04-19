ЗСУ відкинули росіян під Часовим Яром

У п’ятницю, 19 квітня, бійці Сил оборони знищили щонайменше дві штурмові бронегрупи з десантом російських окупантів біля Іванівського, що неподалік від Часового Яру. Про це повідомив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади Збройних сил України, яка воює на цій ділянці фронту, Станіслав Бунятов (Осман).

У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» об 11:30 він написав: «Сьогодні орки продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Знищено БТР та БМП, наразі просувань не мають, успішно знищуємо їх піхоту. Ситуація в населеному пункті Іванівське залишається напруженою».

А вже о 17:11 Станіслав Бунятов лаконічно доповнив: «Спалили ще дві БМП з піхотою на Бахмутському напрямку».

Звертаємо увагу також на те, що у першому повідомленні Осман фактично заперечив інформацію свого побратима, який веде телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», про просування загарбників в районі Часового Яру.