 

ЗСУ відкинули окупантів в районі Вовчанська

  1. 17.05.2024
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В боях у північному прикордонні Харківської області (район Вовчанська) бійці Сил оборони за перші сімнадцять годин 17-го травня ліквідували та поранили 35 російських окупантів.

Також наші захисники знищили півтора десятка одиниць техніки загарбників, у тому числі ворожий танк, бойову броньовану машину та артилерійську установку.

Сили оборони відбили атаки інтервентів в районах частково окупованих сіл Стариці та Глибоке. Ворог завдав авіаційні удари по районах сіл Ізбицьке, Покаляне, Гарбузівка та Білий Колодязь.

Про це в зведенні (станом на 17:00) на своїй сторінці у соціальній мережі «Фейсбук» повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Незвично, але авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» сьогодні, принаймні на момент написання цих рядків, не оновлював свою мапу. Дивись її скриншот району Вовчанська.

В кращому випадку це може свідчити про відсутність змін на лінії фронту. В гіршому, «DeepState» інколи затримує неприємні новини, щоб не допомогти ворогу…   

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