ЗСУ відкинули окупантів в районі Старомайорського

Бійці Збройних сил України відкинули російських окупантів в районі села Старомайорське Донецької області. Про це повідомив військовий експерт і авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап «DeepState».

Дивись для порівняння скриншоти його карти за результатами позаминулої та минулої доби. На останньому він зеленими штриховкою та пунктиром позначив звільнені території, на яких вже закріпилися наші захисники.

Ми ж, у свою чергу, синьою стрілочкою позначили місце помітного зсуву сірої зони в бік ворога, а червоною – його незначне просування в самому населеному пункті. Однак в цілому зміни, безумовно, на нашу користь.

Нагадаємо, Сили оборони звільнили Старомайорське минулого літа (тоді цей напрямок офіційно називався Бердянським). Однак за останній тиждень ворог зумів прорватися в село, більша частина якого стала сірою зоною.

Наразі ЗСУ впевнено контролюють близько третини населеного пункту, загарбники – не більше 20% його території, решта перебуває в сірій зоні активних боїв.