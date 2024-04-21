ЗСУ відкинули окупантів в районі Семенівки

Протягом перших вісімнадцяти годин 21 квітня на Авдіївському напрямку бійці Сил оборони відбили дев’ять атак російських окупантів, здійснених за підтримки авіації, в районах Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» заперечив інформацію рашистських воєнкорів про окупацію сусіднього села Семенівка:

«Противник штурмував Семенівку, але невдало. Зі слів бійців 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ імені Олекси Довбуша, село перебуває під контролем Сил Оборони, а всі заяви про його втрату не відповідають дійсності. До єгерів у нас велика довіра».

При цьому, за даними карти «DeepState», ЗСУ впевнено контролюють тільки західну третину населеного пункту, решта перебуває в сірій зоні.