 

ЗСУ відкинули окупантів в районі Семенівки

  1. 21.04.2024
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Протягом перших вісімнадцяти годин 21 квітня на Авдіївському напрямку бійці Сил оборони відбили дев’ять атак російських окупантів, здійснених за підтримки авіації, в районах Очеретиного, Бердичів, Уманського, Яснобродівки.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» заперечив інформацію рашистських воєнкорів про окупацію сусіднього села Семенівка:

«Противник штурмував Семенівку, але невдало. Зі слів бійців 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ імені Олекси Довбуша, село перебуває під контролем Сил Оборони, а всі заяви про його втрату не відповідають дійсності. До єгерів у нас велика довіра».

При цьому, за даними карти «DeepState», ЗСУ впевнено контролюють тільки західну третину населеного пункту, решта перебуває в сірій зоні.

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