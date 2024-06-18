ЗСУ відкинули окупантів в районі села Глибоке

Збройні сили України провели успішний локальний контрнаступ у прикордонні на півночі Харківської області: з боку вільного стратегічно важливого великого села Липці, яке було головною ціллю ворожого наступу на цій ділянці фронту, на північ – у бік частково окупованого меншого Глибокого.

Про це з посиланням на західних OSINT-дослідників повідомляють військові блогери, зокрема «Пан Пачковский» на своїй сторінці у соціальній мережі «Х».

На оприлюдненій ним мапі звільнена територія, на якій закріпилися бійці Сил оборони, забарвлена жовтим кольором. Наші захисники підійшли впритул до Глибокого, більша частина якого перебуває в сірій зоні активних боїв.