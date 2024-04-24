ЗСУ відкинули окупантів в районі Очеретиного

Протягом перших вісімнадцяти годин 24-го квітня на Авдіївському напрямку бійці Сил оборони відбили п’ятнадцять атак російських окупантів в районах Очеретиного, Новокалинового, Бердичів та Нетайлового, здійснених за підтримки авіації.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» у зведенні за підсумками минулої доби, розміщеному в його Телеграм-каналі, серед іншого, повідомив:

«Кацапи продовжують закріплятися в Очеретиному та Новобахмутівці. Спробу наступу в бік Прогресу було зупинено вдалою контратакою 100-ї окремої механізованої бригади ЗСУ».

Між уже фактично окупованим Очеретиним і Прогресом близько шести кілометрів. Якби не сота бригада, наш провал на цій ділянці фронту міг би бути ще масштабнішим.