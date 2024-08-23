 

ЗСУ відкинули окупантів в районі Нововодяного

  1. 23.08.2024
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«Збройні сили України продовжують просування у районі Нововодяного. Звільнено 4,64 квадратних кілометрів території», — заявив о 16:44 на своїй сторінці в соціальній мережі «Х» військовий блогер Сергій Нещадим.

Нагадаємо, під час актуалізації своєї карти за підсумками 22 серпня авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і колектив військових експертів «DeepState» забарвив блакитним кольором звільнену територію біля села Ноововодяне Луганської області (північний фас Лиманського або Кремінського напрямку).

Тим часом, пресцентр Генерального штабу ЗСУ в оперативній інформації за перші шістнадцять годин 23-го серпня, оприлюдненій на офіціній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук», про дану ділянку фронту повідомив наступне:

«На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже вісім ворожих атак. Поблизу Тернів триває бій».

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