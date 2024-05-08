 

ЗСУ відкинули окупантів в районі Кринок

  1. 08.05.2024
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На Херсонському напрямку минулої доби російські загарбники здійснили три безуспішні атаки на позиції Сил оборони: «Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра».

Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

Його інформацію підтвердив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман). У своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» він написав: «Загнали орків в нори на Кринках так, що ніхто не рипається. Чудово, що є касети».

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