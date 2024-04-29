 

ЗСУ відкинули окупантів в районі Кринок

  1. 29.04.2024
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Протягом перших вісімнадцяти годин поточної доби на Херсонському напрямку російські окупанти здійснили за підтримки авіації «лише» одну і безуспішну атаку на позиції Сил оборони в районі частково звільненого села Кринки на лівому (окупованому) березі Дніпра.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 19:20 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив про «позитивні новини» на цій ділянці фронту, але поки що не розкрив їх.

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