ЗСУ відкинули окупантів в районі Кринок

Протягом перших вісімнадцяти годин поточної доби на Херсонському напрямку російські окупанти здійснили за підтримки авіації «лише» одну і безуспішну атаку на позиції Сил оборони в районі частково звільненого села Кринки на лівому (окупованому) березі Дніпра.

Про це у вечірньому зведенні, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук», серед іншого, повідомив пресцентр Генерального штабу Збройних сил України.

У свою чергу, блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 5-ої бригади ЗСУ Станіслав Бунятов (Осман) о 19:20 у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер» заявив про «позитивні новини» на цій ділянці фронту, але поки що не розкрив їх.