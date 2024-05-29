 

ЗСУ відкинули окупантів в районі Часового Яру

  1. 29.05.2024
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Авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState» лише частково підтвердив вчорашнє повідомлення нашого захисника, який веде Телеграм-канал «ШО НА ФРОНТІ?», про просування російських окупантів у напрямку нескореного села Калинівка північніше містечка Часів Яр.

За даними «DeepState», сіра зона активних боїв в цьому районі дійсно змістилася в наш бік північніше Калинівки. Однак при цьому вона змістилася і в бік ворога у самому селі та південніше нього.

Дивись для порівняння скриншоти його карти за підсумками 27-го та 28-го травня. На останньому ми червоною стрілкою позначили місце успіху загарбників, а синіми — наших захисників.

Мало того, блакитною стрілочкою ми вказали на місце, де в сіру зону перейшла ділянка між Калинівкою і сусідньою Богданівкою, яку раніше впевнено контролювали російські фашисти.

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