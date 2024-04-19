 

ЗСУ відкинули окупантів в Очеретиному

  1. 19.04.2024
  2. Рубрика:

Після кількох днів поспіль просування російських окупантів в районі села Очеретине Донецької області минулої доби бійці Збройних сил України нарешті їх зупинили і навіть трохи відкинули назад.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за сімнадцяте та вісімнадцяте квітня.

На останньому ми блакитними стрілочками умовно показали зменшення твердо контрольованої загарбниками території. А синіми – зсунення сірої зони в їх бік.

У своєму Телеграм-каналі «DeepState» написав: «Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному. Ворога було відкинуто з підстанції, проте стало відомо, що вони знову полізли і намагаються утриматися під шквалом артилерії Сил Оборони».

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

В Эквадоре вслед за мощным землетрясением ожидают разрушительное цунами (видео)

17.04.2016 - 11:40
К вечеру появилась информация о гибели 233 человек У побережья Эквадора ожидается разрушительное цунами, которое может привести к не менее трагичным последствиям, нежели вчерашнее землетрясение. Поэтому гражданам советуют покинуть свои дома ...
читать

В Якутии нелюди на «Уралах» догнали и задавили медведя: видео

27.12.2016
Вопиющий случай жестокого обращения с ...
читать

Собака и страус устроили совместное развлечение (видео)

12.04.2016
Животный мир очень интересен и ...
читать

Очередной теракт в Турции — погибли полицейские (видео)

31.03.2016
Очередной теракт произошел в Турции ...
читать