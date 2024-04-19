ЗСУ відкинули окупантів в Очеретиному

Після кількох днів поспіль просування російських окупантів в районі села Очеретине Донецької області минулої доби бійці Збройних сил України нарешті їх зупинили і навіть трохи відкинули назад.

Про це повідомив авторитетний вітчизняний укладач фронтових мап і військовий експерт «DeepState». Дивись для порівняння скриншоти його карти за сімнадцяте та вісімнадцяте квітня.

На останньому ми блакитними стрілочками умовно показали зменшення твердо контрольованої загарбниками території. А синіми – зсунення сірої зони в їх бік.

У своєму Телеграм-каналі «DeepState» написав: «Тривають бої за електричну підстанцію в Очеретиному. Ворога було відкинуто з підстанції, проте стало відомо, що вони знову полізли і намагаються утриматися під шквалом артилерії Сил Оборони».