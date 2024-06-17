ЗСУ відкинули окупантів у Вовчанську

Бійці Збройних сил України у важких вуличних боях звільнили від російських окупантів частину нескореного прикордонного містечка Вовчанськ на півночі Харківської області.

Про це з посиланням на західних OSINT-дослідників і військових експертів повідомив новинний Телеграм-канал «Донбас Оперативний». На оприлюдненій ним мапі звільнена ділянка забарвлена блакитним кольором.

При цьому, нагадаємо, в нашому оперативному тилу у Вовчанську залишається оточений ворожий анклав на Агрегатному заводі. Періодично до нього проривається вороже підкріплення з заходу. Дивись другу мапу.

Нагадаємо, з попередніх новин відомо, що окрім власне підрозділів ЗСУ у Вовчанську воюють також бійці окремої штурмової бригади «Лють» Національної поліції України.