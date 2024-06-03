ЗСУ відкинули окупантів у Вовчанську

Бійці Сил оборони звільнили від російських окупантів нові території у прикордонні на півночі Харківської області: «У Вовчанську потрошки вибиваємо орків, подекуди маємо просування і звільненні позиції».

Про це сьогодні заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальону «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер».

Щоправда, він тут же нагадав українцям, що ми маємо допомагати своїм захисникам: «Кожен метр звільненої території политий кров’ю українців, тому пам’ятайте це та допомагайте нам і СОБІ».

До речі, американський Інститут вивчення війни (ISW) в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, навпаки, заявив про «нещодавні» просування загарбників поблизу Вовчанська.

Однак якоїсь географічної чи часової конкретики його експерти не навели. А альтернативного підтвердження цього ми не помітили.