 

ЗСУ відкинули окупантів у Вовчанську

  1. 03.06.2024
  2. Рубрика:

Бійці Сил оборони звільнили від російських окупантів нові території у прикордонні на півночі Харківської області: «У Вовчанську потрошки вибиваємо орків, подекуди маємо просування і звільненні позиції».

Про це сьогодні заявив блогер і боєць 24-го окремого штурмового батальону «Айдар» Збройних сил України Станіслав Бунятов (Осман) у своєму Телеграм-каналі «Говорять Снайпер».

Щоправда, він тут же нагадав українцям, що ми маємо допомагати своїм захисникам: «Кожен метр звільненої території политий кров’ю українців, тому пам’ятайте це та допомагайте нам і СОБІ».

До речі, американський Інститут вивчення війни (ISW) в останньому зведенні про ситуацію на фронтах в Україні, навпаки, заявив про «нещодавні» просування загарбників поблизу Вовчанська.

Однак якоїсь географічної чи часової конкретики його експерти не навели. А альтернативного підтвердження цього ми не помітили.

Подпишитесь на новости
 

Коментарі (0)

Video >>

Под судом Черноморска массовые столкновения: видео

18.09.2017 - 18:53
Решение суда города Черноморск по делу «2 мая», которым 20 обвиняемых были признаны невиновными и освобождены, было в штыки воспринято активистами Одессы, чьи друзья были убиты в тот майский день ...
читать

Нардеп показал видео «похищения» в Киеве грузинских друзей Саакашвили

17.11.2017
Нардеп Юрий Деревянко заявил, что ...
читать

Трактор чудом избежал столкновения с поездом: видео

30.08.2017
Британский портал SWNS опубликовал видеозапись, ...
читать

Марш памяти Немцова прошел с провокациями: видео

26.02.2017
Несколько участников марша развернули баннер ...
читать